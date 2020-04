Páscoa: movimento nas estradas cai pela metade em São Paulo

Se em feriados prolongados é comum ver as estradas cheias, desta vez o movimento foi muito mais tranquilo. De acordo com o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), o fluxo nas rodovias paulistas foi 52% menor comparado à Páscoa do ano passado.

Entre quinta-feira (9) e domingo (12), as estradas administradas pelo órgão receberam 1,17 milhão de veículos – em 2019, foram 2,44 milhões. A menor circulação é consequência da pandemia de coronavírus, que manteve muitas famílias em casa.

O movimento de veículos durante o feriado não teve interferências de bloqueios ou restrições. Já os acessos para algumas praias contavam com controle de entrada, coordenado pelas prefeituras.

Veja também:

Isolamento social em São Paulo subiu de 47% para 59%, diz Doria

Dólar começa semana em alta; máxima chegou a R$ 5,20