Isolamento social em São Paulo subiu de 47% para 59%, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), que o isolamento social subiu de 47% na quinta-feira (9) para 59% no domingo (12) no estado.

Doria agradeceu à população pelo empenho no combate ao novo coronavírus. Na coletiva, a 27ª desde o início da crise gerada pelo coronavírus no estado, o governador anunciou ainda a contratação de 1.185 profissionais de saúde para ajudar no combate ao avanço da covid-19.

Essa contratação será temporária, pelo período de um ano. Desses profissionais, 925 serão contratados por um novo concurso público e os demais já foram aprovados em concursos anteriores.

Veja também:

Governo define regras para distribuição de kits da alimentação escolar

Dólar começa semana em alta; máxima chegou a R$ 5,20