Caixa Auxílio Emergencial: advogado dá dicas para não cair em golpe

O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial (disponível em Android e iOS) está ativo desde a última terça-feira (7), para trabalhares informais, microempreendedores e contribuintes individuais, e demais pessoas que tiveram renda comprometida por causa da pandemia do novo coronavírus, pudessem solicitar o benefício no valor de R$ 600 oferecido pelo Governo Federal. No entanto, muitos golpes e falsos apps surgiram para enganar e até roubar quem está, de fato, apto para receber o dinheiro.

Por isso, o Aqui na Band desta segunda-feira, 13, recebeu o advogado do povo Sérgio Tannuri que não só respondeu perguntas dos telespectadores e também deu dicas para não cair em golpes. Confira:

1. Não clique em links recebidos pelo WhatsApp, e-mail ou SMS – mesmo se ele tiver sido enviado por um amigo ou familiar. Você pode ter seus dados roubados ao fazê-lo.

2. Baixe somente o aplicativo oficial da Caixa, o Caixa Auxilio Emergencial. Dica: confirme se a frase “Caixa Econômica Federal" aparece logo abaixo do nome do aplicativo. E antes de inserir qualquer dado, o app mostra quem pode receber o benefício.

Site: auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

Android: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

iOS: apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

3. Observe o .gov nos endereços dos sites do governo. O do auxílio, por exemplo, é auxilio.caixa.gov.br

4. Evite ir para agências bancárias e lotéricas; mas, se tiver que ir, não aceite ajuda de terceiros.

5. Não passe informações por telefone. Tem golpistas ligando dizendo que são funcionários da Caixa e isso não existe.

6. Após receber o cadastro, pode demorar mesmo para receber o benefício. Governo faz um pente-fino para evitar fraudes.

7. Não conseguiu fazer o cadastro porque está com o CPF irregular? Procure regularizá-lo no site da Receita Federal.

8. Você só vai precisar recorrer ao app se não recebe o Bolsa Família e não estava registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) até 20 de março de 2020.