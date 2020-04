Banco cria entidade para combate à covid-19 e doa R$ 1 bilhão

Um grupo de especialistas, entre eles médicos e diretores de hospitais, vai ser responsável por direcionar os recursos obtidos pela Associação Todos Pela Saúde para combater o coronavírus. A criação da entidade foi anunciada nesta segunda-feira, 13, pelo Banco Itaú, que já fez o primeiro aporte: R$ 1 bilhão. As informações são da BandNews FM.

Trata-se da maior doação privada para o enfrentamento da doença até aqui e quem vai administrar a equipe será o diretor-geral do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Paulo Chapchap.

O Itaú chegou a receber algumas críticas de parlamentares da oposição pelo fato de o valor representar cerca de 3,5% do lucro do banco em 2019, mas o presidente da instituição disse que a grande questão não é o montante e, sim, como os recursos serão aplicados.

Candido Bracher ainda garantiu que a instituição não terá nenhum tipo de influência sobre os investimentos e tudo ficará a cargo do grupo de especialistas. A doação contou com apoio unânime dos controladores e acionistas do banco, que não vai usufruir de nenhum benefício tributário.