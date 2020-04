Alesp deve receber projeto de redução salarial de deputados

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cauê Macris (PSDB) deve receber nesta segunda-feira (13) um projeto com propostas de redução salarial de deputados estaduais. As informações são do repórter da Rádio Bandeirantes, Caio Pussi.

As ideias, apresentadas pelos próprios parlamentares, foram compiladas num único texto, estruturado pelo deputado Vinicius Camarinha (PSB).

Cada parlamentar da Alesp custa cerca de R$ 220 mil por mês, incluindo o salário de R$ 25 mil, verba de gabinete e recursos para pagar assessores.

Muitos deputados admitem que a redução é possível, já que entre as despesas estão auxílio alimentação, combustível e moradia. Desde o fim de março, a Assembleia Legislativa de São Paulo realiza sessões pelo plenário virtual.