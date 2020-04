Respiradores enviados pelo Ministério da Saúde chegam neste sábado em Manaus

Manaus deve receber cerca de 20 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde neste sábado (11). Além da capital do Amazonas, Fortaleza, no Ceará, e Macapá, no Amapá, também receberão os equipamentos. As informações são de Arthur Coelho, da BandNews FM.

O Ministério da Saúde afirma que essas cidades precisam ampliar, com urgência, o número de leitos de tratamento intensivo para atender os doentes que contraíram a covid-19. O Governo do Amazonas diz que o estado enfrenta o início de um colapso na rede de saúde. Dos 69 leitos de Unidade de Terapia Intensiva disponibilizados para pacientes com coronavírus, 63 já estão ocupados.

No último boletim divulgado pela FVS-AM (Fundação de Vigilância em Saúde) na sexta-feira (10), o Amazonas registra 50 mortes em consequência da doença – são 981 casos confirmados. A maioria está em Manaus, com 42 óbitos e 863 diagnosticados.

Veja também:

Como os pais podem ajudar os filhos a regular suas emoções na quarentena

Devo usar luvas ao ir no supermercado? Infectologista responde