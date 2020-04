Procura de pacientes com problemas cardíacos nos prontos-socorros cai pela metade em SP

A procura de pacientes com problemas cardíacos caiu pela metade durante a pandemia de coronavírus em prontos socorros de São Paulo. Um estudo foi encomendado para descobrir o motivo.

A afirmação foi feita pelo médico cardiologista Nabil Ghorayeb, que participou do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes neste sábado (11).

Uma possibilidade é que as pessoas tenham redobrado os cuidados com a saúde durante a quarentena. Segundo ele, o número de infartos no período também caiu.

