Previsão do tempo: Domingo de Páscoa tem clima ameno em São Paulo

A Páscoa neste domingo (11) será bem diferente dos últimos anos. Com o Estado de São Paulo em quarentena e a recomendação de isolamento social, muitas famílias vão deixar de se encontrar para comemorar cada um da sua casa.

O clima na cidade de São Paulo no feriado não vai ajudar a tirar o gostinho de sair do isolamento, por isso é importante lembrar que o distanciamento é a melhor estratégia para conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e não sobrecarregar o sistema de saúde.

O dia começa com sensação de frio, e temperatura mínima de 15ºC. Depois, o clima esquenta e chega aos 23ºC no início da tarde. Apesar do domingo mais ameno e nublado, não há previsão de chuvas.

