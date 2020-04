Coronavírus: Brasil chega a 1.124 mortes e 20.727 casos confirmados

Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (11) aponta que o Brasil passou de 20 mil pessoas com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a pasta, chegaram a 1.124 os óbitos confirmados pela doença, entre 20.727 casos diagnosticados.

Em comparação ao relatório anterior, de sexta-feira (10), houve um aumento de 6% no número de mortes – eram 1.056 – e 6% no número de casos confirmados – eram 19.638. A taxa de letalidade da covid-19 no país segue em 5,4%.

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado, com 560 mortes e 8,4 mil diagnósticos da doença. Além dele, são considerados em estado de emergência o Distrito Federal e os estados Amazonas, Amapá, Ceará e Rio de Janeiro.

