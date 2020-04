Cidade de São Paulo tem nova madrugada mais fria do ano nesta sexta

A cidade de São Paulo teve, pelo segundo dia consecutivo, a madrugada mais fria do ano. Nesta sexta-feira (10), a temperatura média na capital paulista foi de 13,3ºC – ficando abaixo dos 13,7ºC de média na quinta (9).

Os dados são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), ligado à Prefeitura de São Paulo. De acordo com o órgão, não há expectativa de chuvas para este feriado da Paixão de Cristo, com máxima de 23ºC no início da tarde.

No fim de semana, a tendência de tempo seco continua, assim como o frio no período da madrugada. Tanto no sábado (11) quanto no domingo de Páscoa (12), as máximas não devem passar de 23ºC. Já as mínimas são de 14ºC e 15ºC, respectivamente.

