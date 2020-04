Previsão do tempo: São Paulo tem sábado seco e frio na madrugada

Um sábado de feriado como este, do dia 11 de abril, costuma ser convidativo para passeios como idas ao parque, shoppings ou pontos culturais da cidade de São Paulo. Com a quarentena ainda em vigor na capital paulista, a recomendação é de seguir em casa, mesmo se o clima chamar para uma saída.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), vinculado à Prefeitura de São Paulo, o clima no sábado não será muito diferente do desta Sexta-Feira Santa (10). Uma massa de ar seco afasta a possibilidade de chuvas, mesmo com a umidade do ar oscilando entre 42% e 90%.

A madrugada deve ser fria novamente, como nos últimos dois dias, em que foram registradas as menores temperaturas médias para a cidade no ano. São esperados 14ºC nas primeiras horas do dia, com o clima atingindo um patamar ameno à tarde – previsão de máxima é de 23ºC.

Veja também:

Coronavírus: Brasil chega a 1.056 mortes e 19.638 casos confirmados

Quase 31 milhões já fizeram cadastro para auxílio emergencial