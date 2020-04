Coronavírus: Brasil chega a 1.056 mortes e 19.638 casos confirmados

Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10) aponta que o Brasil ultrapassou a marca de mil mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a pasta, chegaram a 1.056 os óbitos confirmados pela doença, entre 19.638 casos diagnosticados.

Em comparação ao relatório anterior, de quinta-feira (9), houve um aumento de 12% no número de mortes – eram 941 – e 9% no número de casos confirmados – eram 17.857. A taxa de letalidade da covid-19 no país é de 5,4%.

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado, com 540 mortes e 8,2 mil diagnósticos da doença. Além dele, são considerados em estado de emergência o Distrito Federal e os estados Amazonas, Amapá, Ceará e Rio de Janeiro.

