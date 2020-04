Cesta com produtos da Páscoa tem deflação

Após registrar um salto de 30% ano passado, a cesta de Páscoa ficou mais barata em 2020. Segundo levantamento da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que considera os últimos 12 meses até março, os preços dos itens de mesa para o período caíram 0,99%, para uma inflação de 3,44%.

Entre os alimentos de maior consumo na Páscoa, os que apresentaram recuo em seus preços foram: batata-inglesa (-28,93%), azeite (-5,09%) e azeitona em conserva (-2,14%). “Em comparação com 2019, houve recuo médio dos preços. Entretanto, os principais itens do almoço – como bacalhau (13,35%) e ovos (17,38%) – apresentaram aumento expressivo em suas cotações, pressionando as despesas com a ceia.

Em 2019, a cesta havia subido 29,67% e o destaque havia sido a batata-inglesa, que este ano caiu de preço, após alta de 104,91%”, explica André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE e responsável pelo levantamento. O economista destaca que os preços praticados mais próximos da data podem ter sofrido mais ajustes, uma vez que a pesquisa mede o que aconteceu com os preços nos últimos 12 meses até março deste ano. “Às vésperas, pode haver aumentos de preços ditados pelo crescimento da demanda, como o que tradicionalmente acontece com pescados frescos”, acrescentou Braz.

Com a crise do coronavírus, a CNC (Confederação Nacional do Comércio) estima que as vendas da Páscoa em 2020 registrem uma queda histórica de 31,6% em relação a 2019, o que representaria uma perda de R$ 738 milhões. O faturamento do varejo deve alcançar R$ 1,598 bilhões neste ano.

Para incentivar a celebração da data mesmo em momento de isolamento social e fomentar as vendas, a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas) e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) promovem a campanha #VaiterPáscoa, com ações nas redes sociais e em pontos de venda. Em São Paulo, alguns shoppings, como o Top Center (avenida Paulista, centro) e o Morumbi Town (Vila Andrade, zona Sul), em parceria com lojas, criaram um drive-thru de produtos de Páscoa.