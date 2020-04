Bolsonaro vai ao Hospital das Forças Armadas e brinca: 'teste de gravidez'

Sem comboio oficial, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira (10), e foi ao HFA (Hospital das Forças Armadas), no Cruzeiro, perto do centro da capital.

Depois ele passou em uma farmácia, no sudoeste de Brasília. Não havia nenhum compromisso oficial na agenda de Bolsonaro. Ainda não foi confirmado oficialmente o motivo da ida do presidente ao HFA. Na saída, Bolsonaro disse em tom de brincadeira que foi "fazer um teste de gravidez".

Na quinta-feira (9), o presidente também descumpriu a orientação de isolamento social e foi a uma padaria na Asa Norte, provocando aglomeração no local. No local, o presidente não usou máscara e ainda fez um lanche. O deputado federal, Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estavam com ele durante o passeio.

