Solidariedade em tempos de coronavírus

Iniciativas visam ajudar a financiar atendimento a pacientes e famílias vulneráveis. Escolha a sua!

Comunidades vulneráveis

Várias iniciativas buscam arrecadar alimentos e produtos de higiene para ajudar moradores de comunidades que estão passando necessidade. É possível doar para a Cufa (Central Única das Favelas), para a Unas Heliópolis e para a G10 das Favelas, que ajuda Paraisópolis.

A Unicef também está recebendo doação de itens de saúde e higiene para comunidades carentes.

Paraisópolis é uma das beneficiadas

PARA DOAR

Cufa: (21) 2489-7927 • Unas Heliópolis: (11) 2272-0140 • G10 das Favelas: https://bit.ly/2RjKyAi. Unicef: 0800 605 2020 ou pelo link https://secure.unicef.org.br/Default.aspx?origem=covid19

Cesta por aplicativo

Devido ao número de moradores de comunidades e periferias passando fome, a Gerando Falcões e a Rappi trabalham como ponte, por uma rede de ONGs conveniadas, enviando cestas básicas digitais para as famílias mais vulneráveis. A doação pode ser feita em dinheiro pelo aplicativo do Rappi: o valor vai ajudar a compor a cesta básica que será doada.

PARA DOAR

Pelo aplicativo do Rappi

Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo está recebendo doações financeiras pela iniciativa #VemPraGuerra. O objetivo é comprar equipamentos de segurança suficientes para proteger os profissionais da saúde e ajudar no combate à doença.

PARA DOAR

www.charidy.com/vempraguerra

Fundo para saúde

O fundo emergencial para saúde foi criado para dar força financeira às entidades de saúde que estão na linha de frente de combate. A doação ajuda a Fundação Oswaldo Cruz, Santa Casa de São Paulo e ONG Comunitas a ter recursos suficientes para comprar equipamentos e atender os pacientes.

PARA DOAR

https://bit.ly/3aV3fCi

Cidade Solidária

Iniciativa da Prefeitura de São Paulo em conjunto com 13 entidades da sociedade civil para centralizar doações para atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. O programa pede conteúdos mínimos nos kits a serem doados e as cestas de alimentos, higiene ou limpeza podem ser entregues de segunda a sexta, das 10h às 17h, em oito locais por meio de drive thru – não será necessário descer do carro.

Os endereços para entrega das cestas estão no site do programa. Há ainda uma conta bancária para fazer depósitos em dinheiro se preferir.

PARA DOAR

Pontos de entrega dos kits estão no site spcidadesolidaria.org

Em dinheiro: Banco do Brasil Agência 1897-X, conta corrente 2020-6 , em nome de PMSP/SMDU-Cidade Solidária, CNPJ: 46.395.000/0001-39