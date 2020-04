Acidente entre dois ônibus deixa 13 feridos na Freguesia do Ó

Uma colisão entre dois ônibus municipais deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (9) na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 5h40 na rua Parapuã, altura do número 600, na esquina com a rua Joana Ramalho.

Um dos coletivos, um microônibus, atingiu o segundo na lateral. As frentes de ambos ficaram destruídas e o vidro da frente do veículo maior ficou estilhaçado. A causa do acidente está sendo apurada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das 13 vítimas, seis precisaram ser resgatadas pelo Samu e as demais pelas viaturas da corporação – 10 veículos atenderam a ocorrência. Eles foram encaminhados para pronto socorros da região.

Veja fotos da ocorrência e atendimento das vítimas:

Atualizando a ocorrência: 05h49 Ônibus x ônibus ( preso em ferragem ) Rua Parapuã, 600 – Freguesia do Ó, 10 vtrs, pelo local total de 13 vítimas, sendo 6 vítimas sos pelo SAMU e 7 pelo CB. Pelo CB: Vítima 1: Fem, 34 anos, escoriações generalizadas, contusão face, PS Sta Casa SP pic.twitter.com/O8VMVdpoBd — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 9, 2020

… Vítima 2: Masculino, 30 anos, contusão de face, PS Plena Saúde Vítima 3: Masculino, adulto, contusão joelho, PS Plena Saúde Vítima 4: Masculino, adulto, ferimentos leves, PS Taipas

Vítima 5: Masculino, adulto, fratura fechada de úmero PS Cachoeirinha pic.twitter.com/E1Z1PvRgWr — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 9, 2020