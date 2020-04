Roberto Kalil admite ter usado hidroxicloroquina para tratar a covid-19

Um dos maiores cardiologistas do país, Roberto Kalil Filho admite que tomou hidroxicloroquina para se tratar da covid-19. O diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês ainda sente os efeitos da doença, como a tosse, mas está recuperado e vai deixar o hospital nesta quarta, 8.

Entrevistado por José Luiz Datena na Rádio Bandeirantes, ele atribuiu a melhora a um “conjunto de medicações”, e não apenas à hidroxicloroquina isoladamente. A cloroquina e o derivado hidroxicloroquina são apontados como possíveis soluções, embora ainda faltem estudos que comprovem a eficácia contra o coronavírus.

Mesmo assim, Roberto Kalil Filho afirma que, dependendo do caso, as substâncias devem, sim, ser usadas, e sem muita discussão. O médico disse ainda na entrevista que os dias em que esteve doente foram os piores da vida dele.

Confira a entrevista: