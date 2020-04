Previsão do Tempo: sem chuva, tempo estável e frio continuam nesta quinta em SP

A quinta-feira (09) começa com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol deve aparecer entre as nuvens no decorrer do dia. Isto favorece uma lenta elevação das temperaturas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

As mínimas de temperatura oscilam em torno de 14°C, enquanto as máximas podem chegar aos 22°C.

Apesar do céu nublado, não há previsão de chuva.