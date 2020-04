Metrô vai conceder áreas comerciais de 14 estações da linha 2-Verde

O Metrô de São Paulo irá conceder áreas comerciais de 14 estações da linha 2-Verde para a iniciativa privada. O edital foi lançado nesta quarta-feira (8) e os contratos terão duração de 30 anos.

Os espaços poderão ser explorados comercialmente e, como contrapartida, o vencedor da concorrência deverá investir em melhorias de infraestrutura. Entre elas estão a ampliação em 40% da área concedida, totalizando 1,4 mil m2, e a implantação de banheiros públicos.

O governo estadual justifica a licitação como uma oportunidade de garantir renda “não-tarifária” do sistema metropolitano – ou seja, receitas não provenientes de usuários do metrô. Outro objetivo é melhorar a experiência do passageiro nas dependências das estações.

As propostas poderão ser enviadas pelo site do Metrô de São Paulo até as 10h do dia 16 de junho. Vence a maior oferta, considerando investimento mínimo de R$ 4 milhões, mais remuneração mensal conforme o faturamento bruto.