Mega-Sena 2250: que horas sai o resultado do sorteio desta quarta, 8 de abril

O concurso 2250 da Mega-Sena vai pagar no sorteio desta quarta-feira (8) um prêmio de R$ 10,5 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Último sorteio

No sorteio da última quarta-feira (4), nenhum apostador levou o prêmio principal. Mas 27 pessoas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 39,8 mil. Clique e veja os números do último sorteio.

Que horas é o sorteio deste sábado

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

Veja enquanto espera:

São Paulo amplia liberação de caminhões para serviços de construção civil

Discovery e TV Cultura apresentam documentário ‘Pandemia: Covid-19’

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica. A aposta simples custa R$ 4,50. Se o apostador preferir, pode jogar pelo computador, tablet ou smartphone na plataforma Loterias Online, da Caixa.



Regras da Mega-Sena

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 4,50 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 126 – oito números

R$ 378 – nove números

R$ 945 – dez números

R$ 2.079 – 11 números

R$ 4.158 – 12 números

R$ 7.722 – 13 números

R$ 13.513,50 – 14 números

R$ 22.522,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.