Quarentena continua, mas mais passageiros usam ônibus em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo registrou no início desta semana um aumento do total de passageiros no transporte por ônibus municipais durante o período de quarentena – prorrogado até o dia 22 de abril.

De acordo com a SPTrans, essa semana começou com 32% do total de pessoas que usam o serviço em um dia normal. No dia 30 de março, quando houve a maior redução da frota de ônibus até agora, esse total de passageiros estava em 23% da média diária.

Por causa desse aumento, a partir desta quarta-feira (8), a frota de ônibus da capital mais uma vez recebeu reforço de mais 424 veículos, chegando a 53% do total de um dia útil em circulação. Na segunda (6) e terça-feira (7), foram outros 722 coletivos que voltaram às ruas.

O objetivo é reduzir o tempo de espera e as filas principalmente em terminais de ônibus. Desde a redução da frota para 40%, no início da semana passada, diversos passageiros reclamaram de veículos cheios e aglomerações em pontos de ônibus. Novas alterações podem acontecer conforme estudos realizados pela SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes).