18 milhões pediram auxílio emergencial no primeiro dia, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal informou que mais de 18 milhões de solicitações foram realizadas no primeiro dia de cadastro para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. A demanda causou congestionamento no sistema na terça-feira (7).

Entre outros problemas, os trabalhadores autônomos também encontraram aplicativos falsos, criados para furtar dados dos cidadãos. É possível solicitar o benefício no site oficial, além de aplicativo para Android e iOS.

Elaine Cristina, dona de um food truck, afirma que nem conseguiu abrir o aplicativo oficial. O autônomo Rodrigo Silva não preencheu o número do telefone celular dele no formulário. No entanto, o sistema informou que um código de confirmação do cadastro chegaria por mensagem SMS, o que seria impossível sem o celular.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro pede que o banco e o governo reforcem campanhas informativas para evitar a ida às agências bancárias e lotéricas em busca de informações. A presidente da entidade, Juvandia Moreira, afirma que a Caixa, por exemplo, trabalha com apenas 30% dos funcionários presenciais.

A alta na demanda poderia congestionar o atendimento e causar aglomerações.