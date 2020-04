Prefeitura de Guarujá proíbe circulação nas orlas das praias

A Prefeitura de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, proibiu a circulação de pessoas nas orlas das praias do município. O decreto foi publicado no Diário Oficial da cidade e vale a partir desta quarta-feira (8) para conter o avanço do coronavírus.

A decisão inclui a prática de caminhada e atividades físicas, além dos passeios com animais de estimação. Em caso de descumprimentos, os infratores vão sofrer sanções administrativas e penais previstas na legislação.

Entre as justificativas para o decreto nº 13.598, assinado pelo prefeito Valter Suman (PSB), estão orientações do Ministério da Saúde e restrições previstas pelo estado de quarentena em São Paulo. "Considerando a necessidade de adotar medidas mais restritivas quanto ao acesso a locais públicos e privados do Município, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, minorando ao máximo a propagação do vírus, de modo a preservar a saúde pública", afirma a medida.

