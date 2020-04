Estado de Nova York supera Itália em número de casos

O estado de Nova York (EUA) chegou ontem a 138.836 registros do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e superou a Itália, que contabiliza 135.586 contágios desde que a pandemia atingiu o país.

A região no território norte-americano é o epicentro da doença no país, com 5.489 mortes. Somente ontem, Nova York teve 731 óbitos, número recorde de vítimas em um dia, informou o governador Andrew Cuomo. Ao todo, os EUA têm 378.289 pessoas contaminadas e 11.830 vítimas em decorrência da Covid-19.