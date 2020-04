Dólar comercial se encaminha para terceiro dia seguido de quedas

O dólar comercial se encaminha para o terceiro dia seguido de queda nesta quarta-feira (8). Na semana passada, a moeda fechou com o maior valor nominal desde o início do Plano Real, sendo vendida a R$ 5,32.

Às 14h30 desta quarta, o dólar comercial era negociado a R$ 5,17 – queda de 1% comparado ao fechamento de terça-feira (7). Essa semana, inclusive, fez com que a moeda recuasse pouco abaixo do patamar com que fechou no mês de março (5,19).

O movimento é reflexo da avaliação positiva dos investidores em relação às medidas para conter o impacto econômico do coronavírus. O Banco Central ainda atuou com venda de swaps cambiais, com U$ 297 milhões em contratos expedidos.

No cenário externo, o mercado segue aguardando a última reunião do banco central americano – o Fed (Federal Reserve). O documento deve ser divulgado nesta tarde.