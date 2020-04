Dólar cai ao menor nível em 12 dias e fecha abaixo de R$ 5,15

Refletindo a desaceleração dos casos de coronavírus na Europa, o dólar recuou 1,63% nesta quarta-feira, fechando a R$ 5,143 na venda, menor cotação da moeda desde 27 de março.

A queda reflete também a venda de contratos de swap cambial do Banco central, no valor de US$ 296,5 milhões. Desde janeiro, o dólar comercial já acumula alta de 28,17%.

Já a Bovespa fechou em alta de 2,97%, com 78.625 pontos, seguindo as bolsa do resto do mundo.