Alcoólicos Anônimos realiza reunião virtual na quarentena

O isolamento social não representa um perigo só para aqueles que não costumam beber e passam a abusar neste período, mas também pode prejudicar dependentes que estão em tratamento. Para estes, o risco de recaídas pode aumentar.

Para ajudar essas pessoas, o A.A. (Alcoólicos Anônimos) passou a promover reuniões virtuais – seguindo a orientação de evitar aglomerações. A iniciativa começou no fim do mês passado e acolhe integrantes habituais e novos.

Segundo Antonio Bergantini, coordenador do Comitê de Publicações do A.A., as pessoas têm procurado o serviço, mas ainda não está claro se existe relação com o isolamento.