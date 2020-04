Veja números da Quina 5240 desta terça-feira

Com 1 ganhador no sorteio desta segunda, a Quina sorteia nesta terça-feira (7) um prêmio menor, de apenas R$ 500 mil, para quem acertar as cinco dezenas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina 5240 nesta terça-feira:

05, 08, 38, 41, 79

No sorteio de segunda-feira, um apostador da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, ganhou sozinho R$ 3.022.197,06.

Foram premiados ainda 51 acertadores da quadra, com R$ 7.441,97 cada um, e 3.880 pessoas que acertaram três dezenas, com R$ 147,09 cada.

