Falta de botijões de gás e preços abusivos seguem em São Paulo

A falta de botijões de gás e os preços abusivos do produto continuam sendo motivo de reclamação em São Paulo.

A Rádio BandNews FM recebeu mensagens de consumidores, que afirmam que há falta de botijões, principalmente na capital paulista.

No último dia 17, o duto que transporta o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) do Porto de Santos até Mauá entrou em manutenção. Desde então, os botijões de gás estão sendo carregados de caminhão, com a distribuição mais lenta.

A previsão é de que o conserto termine nesta terça-feira (7) e a situação seja normalizada nesta semana.

Além da manutenção, o mercado não estava preparado para o aumento da demanda pelo produto por conta da quarentena. O aumento na procura foi de 25% nos últimos 10 dias de março.

Na semana passada, o governo estadual anunciou uma força-tarefa para fiscalizar e punir a prática de preços abusivos de botijões de gás. Caso o consumidor flagre essa situação, a orientação do governo estadual é denunciar pelo site, aplicativo ou redes sociais do Procon-SP.

Segundo o Sindigás, não há motivos para estocar o GLP em casa.