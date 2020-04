Estudante de escola municipal deve atualizar cadastro para receber material pedagógico

Estudantes de escolas municipais de São Paulo têm até sexta-feira (dia 10) para atualizarem seus cadastros na Secretaria Municipal da Educação (SME) para receberem os conteúdos pedagógicos que serão usados após o fim do recesso escolar.

Os dados devem ser atualizados no formulário online da SME. Clique Aqui.

Nas páginas, os responsáveis deverão digital o código EOL do estudante e preencher todos os dados. Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode entrar em contato com a escola por telefone e solicitar o preenchimento do cadastro.

A entrega do material será feita via correio.