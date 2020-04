Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta terça, 7 de abril

O dólar segue em baixa, após cair 2,01% a R$ 5,1862 na abertura dos negócios desta terça-feira, 7. O mercado de câmbio precifica o apetite por risco no exterior em meio à desaceleração dos casos de coronavírus em vários países e a permanência no cargo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dados de varejo no Brasil em fevereiro melhores do que as medianas projetadas pelo mercado também ajudam a embalar o bom humor local.

No radar dos investidores agora estão um entrevista coletiva do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma videoconferência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a votação nesta manhã do Plano Mansueto de ajuda aos Estados, no plenário da Câmara dos Deputados.

