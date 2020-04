Coronavírus: 28% não praticam o isolamento social, diz Datafolha

Mais de 10 salários mínimos

• Normal, sem mudanças: 2%

• Saindo de casa para trabalhar ou outras atividades: 23%

• Saindo de casa só quando é inevitável: 56%

• Totalmente isolado, sem sair de casa: 19%

Grau de preocupação dos brasileiros com a pandemia

• Mais preocupados do que deveriam: 19%

• Menos preocupados do que deveriam: 46%

• Preocupados na medida certa: 33%

• Não sabe: 2%