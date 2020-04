Argentinos registram momento em que sons estranhos são emitidos do céu

Sons estranhos, catalogados por alguns como "trombetas" ou "zumbidos", foram compartilhados por usuários de redes sociais em formato de vídeo na Argentina nos últimos dias. Os argentinos registraram o momento exato em que sons estranhos são emitidos do céu.

Enserio se escuchaba esto en el cielo man? 😟 pic.twitter.com/jaBehWqz0u — ℱʉɲ℮Ꮓ (@funeezz) April 6, 2020

Segundo o jornal Clarín, esses sons são mais frequentes do que se pensa, indicando que seria uma "bicicleta do céu". Segundo o jornal, esse ruído seria produzido quando as massas de ar quente e frio colidissem no céu.

Este termo foi mencionado anteriormente pela BBC, que escreveu um artigo após o final de 2014, pessoas em Nova York nos Estados Unidos e no Reino Unido relataram ouvir um tipo de ruído no céu.

VIDEOS: Ruidos de "cielomotos" se escucharon en varios puntos de Argentina https://t.co/YPjCD94VoR — Telefe Noticias (@telefenoticias) April 7, 2020

Dessa forma, esse seria o motivo dos sons mencionados, que chamaram a atenção da imprensa argentina.

Fonte: Publimetro.