Venda de veículos tem grande queda em março, diz Anfavea

A crise do coronavírus fez a venda de veículos automotivos despencar em março no mercado interno. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), a queda em relação ao mesmo mês do ano passado foi de 21,8%.

Já na comparação com fevereiro de 2020 houve retração de 18,6%. Segundo o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, março começou com resultados positivos, mas na segunda quinzena a paralisação gradativa do comércio e das fábricas impactou o setor.

Entre a primeira e a última semana de março o número de licenciamentos diminuiu 86,5%. As exportações apresentaram decréscimo de 21% em relação a março de 2019 e de 18% na comparação com fevereiro deste ano.

A previsão da Anfavea para 2020 era de queda de 11% nas exportações, mas no acumulado do ano até agora o recuo já é de 15% comparado a 2019. Moraes afirma que ainda é cedo para novas projeções, mas ele já espera um segundo semestre com mais perdas.

A maior parte dos empregos do setor foi mantida até agora, com 125 mil funcionários nas empresas, praticamente o mesmo número de fevereiro.