Previsão do tempo: com frente fria, São Paulo terá máxima de 23ºC nesta terça

Uma frente fria de curta passagem pelo do litoral paulista vai mudar o tempo nesta terça-feira (7). Esta mudança deve provocar nebulosidade e chuvas de fraca a moderada intensidade no decorrer do dia.

Com isso, as temperaturas despencam, saindo de uma máxima de 30,1ºC na segunda-feira (6) para previsão de apenas 23ºC na terça. A mínima fica pouco abaixo, em 18ºC.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.