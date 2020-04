Júpiter e Plutão em conjunção exata: veja as previsões para a semana 6 a 12 de abril

O céu desta semana tem imprevisibilidade e rebeldia e mudanças e eventos astrológicas importantes. As previsões astrológicas para a semana de 6 a 12 de abril indicam tendência a impaciência e melhor uso do dinheiro. E começamos o período com Júpiter e Plutão em conjunção exata, o que sugere grandes crises e oportunidades de crescimento.

As previsões astrológicas para a semana foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Júpiter e Plutão em conjunção exata: um evento astrológico importante

Estamos em plena conjunção exata entre Júpiter e Plutão. Este aspecto, de abrangência coletiva, traz grandes crises, como a que estamos vendo, e mortes em escala mundial, mas também oportunidades de crescimento nas crises.

Individualmente, a pergunta deve ser: que oportunidade de crescimento este momento traz para mim? O que preciso enxergar de forma mais ampla para transformar?

Este aspecto vai estar presente o ano inteiro, se repetindo, porém, com exatidão no final de junho e meados de novembro.

Bom senso nas relações e finanças

Até a metade da semana, Vênus faz trígono com Saturno, aspecto que estabiliza os relacionamentos, permitindo que se atue com mais bom senso neles. Bom momento também para entrar em contato (ainda que virtual) com velhos amigos e conhecidos.

No âmbito financeiro predomina a razão e o equilíbrio, por isso a combinação é favorável para investimentos, aquisições ou compras.

Agitação e possibilidade de imprevistos

Até domingo (12), Marte está em quadratura com Urano, aspecto que vem desde meados da semana passada, que denota menos paciência, chance de estourar e rebeldia.

Bem usado, não é um aspecto de todo ruim, pois há vezes em que é preciso colocar um ponto final em situações ou propor mudanças. Mas há tendência ao súbito, como acabar tendo uma explosão.

Como estamos em situação de isolamento, algumas pessoas poderão ficar mais impacientes. É um aspecto que provoca agitação e inquietude, por isso é bom gastar energia, fazendo uma arrumação em casa ou um pouco de exercício.

Outra questão é que há mais chance de imprevistos, coisas que podem dar problemas, esquemas que mudam sem aviso, nos quais é preciso buscar uma outra via.

Eventualmente, Marte/Urano também indica uma época mais tendente a aumento de fenômenos meteorológicos, como fortes chuvas ou ventos.

Dentro do cenário da pandemia mundial, é um contato agitado em que pode haver descontrole e aumento de casos em países que estejam com risco de ampliação de contaminação, como é o caso do Equador. As pessoas também ficam mais rebeldes e pode ser mais difícil conter determinados grupos.

A partir do final de semana: maior intensidade e seriedade

A partir do sábado (11), começa outro aspecto difícil, que se estende para a semana seguinte, que é o Sol em quadratura com Plutão, Júpiter e Saturno. A tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão anunciava uma crise mundial para 2020, e, por isso, toda vez que ela é tocada por trânsitos mais rápidos, como este, traz momentos críticos.

Pode haver intensidade do lado mais crítico já a partir do sábado, mas com destaque para a terça-feira seguinte (14), quando a Lua toma parte na configuração. Estes trânsitos continuam falando em continuar mantendo a cautela, mas também em equilíbrio mental e emocional, algo essencial para se administrar momentos assim.

Neste sentido, ajuda muito que, nesta semana, Mercúrio, o planeta da mente, esteja fazendo bons aspectos com a tríplice conjunção de Plutão, Júpiter e Saturno. É uma oportunidade para aumentar a informação de dados consistentes, perspectivas para conseguir enxergar um cenário maior e tentar ver onde aparecem saídas.

Favorece diálogos mais moderados, embora Marte/Urano fomente a impulsividade, dependendo de cada um de nós a escolha que vai ser feita sobre como usar as energias disponíveis.

Mudança astrológica significativa no sábado com Mercúrio em Áries

Uma mudança astrológica significativa vai ser a de Mercúrio, a partir de sábado (11), quando sai de Peixes e ingressa em Áries, onde fica até 27/04.

Mercúrio em Peixes é mentalmente mais sensível e suscetível, embora possa ter também um lado inspirado e intuitivo.

Mercúrio em Áries tende a ter um pensamento mais direto, assertivo e combativo, mas o lado negativo, porém, é quando a comunicação se torna agressiva. No melhor uso, Mercúrio em Áries aumenta o fluxo de ideais e inspira liderança na forma de agir.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

