PIS/Pasep: governo antecipa prazo final para saque do abono 2019/2020

O governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019/2020 do PIS/Pasep. Inicialmente, esse prazo era 30 de junho. Agora passa a ser 29 de maio deste ano. A resolução do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) foi publicada no Diário Oficial da União de sexta (3).

O calendário de pagamento de 2020/2021 começa em 30 de junho de 2020 e termina em 30 de junho de 2021. No caso do abono salarial do PIS (Programa de Integração Social), o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada, considerando o mês de nascimento do trabalhador.

O pagamento do abono salarial do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é feito pelo Banco do Brasil, de acordo com o dígito final do número de inscrição do servidor público.

Os trabalhadores com conta na Caixa, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, para o Pasep, vão receber o crédito automaticamente.