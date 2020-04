Embaixada da China repudia tuíte irônico de Weintraub: 'cunho fortemente racista'

A Embaixada da China no Brasil se manifestou, na madrugada desta segunda-feira (6) contra uma publicação do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Em sua conta oficial no Twitter, o ministro insinuou que a China vai sair "fortalecida" da crise atual causada pelo novo coronavírus, apoiada por seus "aliados no Brasil", associando a origem da covid-19 ao país asiático.

"Deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil", diz a nota divulgada no Twitter da Embaixada.

O comunicado afirma ainda que "o lado chinês manifesta forte indignação e repúdio a esse tipo de atitude".

No sábado, Weintraub usou uma imagem do Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, na Muralha da China e, substituindo o "r" pelo "l", fez referência ao modo de falar do personagem, para insinuar que se tratava dos chineses.

"Geopoliticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu o ministro.

A nota da Embaixada reforçou que a pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. "A maior urgência neste momento é unir todos os países numa proativa cooperação para acabar com a pandemia com a maior brevidade possível."

Por fim, o comunicado destaca que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a comunidade internacional se opõem explicitamente à associação de vírus a um certo país ou uma certa região, combatendo a estigmatização sobre qualquer pretexto.

"Instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China", finalizou a nota.

— Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) April 6, 2020

Após a nota, o ministro afirmou, em entrevista ao programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, que "se foi chamado de racista, eles terão que provar."

Weintraub disse que excluiu a publicação porque pediram. “Eu não pedi desculpas. Eu retirei o post, porque pediram para retirar. Não foi o presidente, mas me pediram pra tirar."

O ministro afirmou ainda que, se "humilharia para salvar a vida de brasileiros, caso o governo chinês vendesse respiradores a preço de custo para o Brasil".

“Se eles venderem corretamente os mil respiradores, eu fico de joelho em frente à embaixada, peço perdão e digo que fui um imbecil", completou.