Estado de São Paulo já registrou mais de 50 mil casos de dengue em 2020

O estado de São Paulo segue convivendo com outras epidemias enquanto combate o coronavírus. Neste ano, até março, foram confirmados 52.882 casos de dengue e 19 mortos por causa da doença. No ano passado, foram 406 mil casos e 270 óbitos. A informação é da colunista da BandNews FM, Mônica Bergamo.

O tipo 2 do vírus da dengue ainda circula no estado e todo cuidado é pouco: mesmo quem já teve a dengue tipo 1 esta suscetível a infecções. A gripe H1N1 também já fez vítimas: 5 pessoas morreram e 77 casos já foram registrados neste ano. Foram notificados também 280 casos de sarampo, com uma morte.

De covid-19, o Estado de São Paulo tem 275 mortes e 4.620 casos confirmados. Os dados foram divulgados no domingo (5) pelo Ministério da Saúde, em balanço conjunto com dados nacionais.