Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta segunda, 6 de abril

O dólar opera em baixa nesta segunda-feira, 6, após bater no pico histórico de R$ 5,3270 à vista na sexta-feira, diante da leitura de que o BC pode fazer atuações mais fortes com vendas de reservas, quando a divisa descolar do sinal externo.

Além disso, traz alívio a possibilidade de manutenção do atual diferencial de juros interno e externo, após sinais no sábado do presidente do BC, Roberto Campos Neto, para a manutenção da Selic em maio, num momento em que o mercado espera corte, o que traz ainda pressão aos juros de curto prazo.

A desaceleração de casos de coronavírus na Europa ajuda no humor global e também por aqui. De todo modo, o quadro interno da covid-19 nos EUA e no Brasil fica no radar, uma vez que a perspectiva é de que a doença pode ter seu pico nesses países nas próximas semanas.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin