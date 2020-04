Saiba como denunciar casos de violência doméstica durante quarentena

A promotora de Justiça, Gabriela Manssur, participou nesta sexta-feira, 03, do 1º Jornal e explicou como as mulheres podem denunciar casos de violência doméstica durante a quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ela faz parte do projeto “Justiceiras” e as denúncias podem ser feitas pelo número de Whatsapp (11) 99639-1212 e pelo formulário online.

De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos o número de denúncias saltou de 829, de 01 de março a 16 de março, para 978, do dia 17 ao dia 25, período que o isolamento social se iniciou no Brasil.

Assista ao vídeo: