SP vai lançar plataforma com atividades diárias para estudantes

Alunos e professores da rede estadual de São Paulo terão acesso gratuito a uma plataforma com atividades diárias durante o recesso. O chamado "Centro de Mídias SP" promete ser uma solução sem a necessidade de Wi-Fi ou 4G, sendo preciso apenas o sinal do celular ou o computador ligado.

Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o secretário de Educação, Rossieli Soares, adiantou que o governo vai firmar um contrato com as quatro principais operadoras de telefonia do país na semana que vem.

O conteúdo será transmitido ao vivo por estúdios instalados na sede da Escola de Formação dos Profissionais da Educação e vai ficar armazenado na plataforma. Até o momento, os valores do projeto digital ainda não foram divulgados.

O dispositivo já pode ser encontrado nas lojas de aplicativos dos celulares e no site centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br.