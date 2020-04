Previsão do Tempo: temperatura amena e céu nublado em São Paulo neste sábado

A frente fria se afasta rapidamente do litoral paulista e o sol retorna no fim de semana. No entanto, ventos que vêm do quadrante sul ainda causam sensação de frio, principalmente durante as madrugadas.

LEIA MAIS:

Hemocentro de São Paulo entra em alerta por baixo estoque de sangue

ONGs usam redes sociais para promover ajuda a comunidades e população de rua

O sábado (04) começa com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol retorna no decorrer do dia. A abertura do céu favorece a elevação das temperaturas.

As mínimas ficam em torno de 15°C, e as máximas podem chegar aos 26°C. Não há previsão de chuva.