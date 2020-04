Após reduzir frota, São Paulo já tem 394 ônibus a mais para coibir lotações

A SPTrans mais uma vez aumenta a frota de ônibus na cidade de São Paulo. Mais 163 veículos foram colocados em circulação nesta sexta-feira (3), elevando para 394 os coletivos a mais em circulação desde o começo da semana.

Esses ônibus foram distribuídos em 157 linhas que atendem a pontos estratégicos, como terminais e estações de metrô. Com esse complemento, hoje 44,14% da frota de ônibus de São Paulo estão em circulação.

Na segunda-feira (30), a frota foi reduzida para 40% do total, o que gerou diversas reclamações de muita espera nos pontos e veículos cheios, o que contraria a recomendação da própria prefeitura. O ideal, de acordo com a SMT (Secretaria Municipal de Transportes), é que os ônibus circulem apenas com passageiros sentados.

