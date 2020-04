Isolamento social pode estimular consumo de bebidas alcoólicas

Especialistas temem que o distanciamento social aumente de forma expressiva o consumo de bebidas alcoólicas entre os brasileiros.

De acordo com o psiquiatra Arthur Guerra, presidente do CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool), a falta de uma rotina mais variada, o tédio e a ansiedade podem ser os gatilhos. Ele recomenda que as famílias se mantenham vigilantes para evitar que isso se transforme num problema, especialmente entre os idosos.

A Rádio Bandeirantes também ouviu a organização AA (Alcoólicos Anônimos), que passou a promover reuniões virtuais para evitar aglomerações. Segundo o coordenador do Comitê de Publicações do AA, Antonio Bergantini, algumas pessoas têm procurado ajuda, mas ainda não está claro se existe relação com o isolamento social.

