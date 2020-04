Datafolha: Aprovação de Mandetta atinge 76%; Bolsonaro tem 33%

O Ministério da Saúde, bem como governadores estaduais e prefeitos, já tem aprovação maior que Jair Bolsonaro pelos brasileiros.

Pesquisa do Datafolha feita entre quarta-feira (1) e sexta (3) ouviu 1.511 pessoas por telefone, mantendo isolamento social.

Em poucos dias, a aprovação do ministério de Luiz Henrique Mandetta (Democratas) subiu de 55% para 76%, mais que o dobro da aprovação do presidente Bolsonaro (sem partido).

O desempenho do Ministério da Saúde é visto como ótimo ou bom por 76% dos entrevistados, regular por 18%, e ruim ou péssimo por apenas 5%.

As atitudes do presidente em relação à crise de covid-19 foram avaliadas como ótimas ou boas por 33% dos entrevistados, e ruins ou péssimas para 39%. Outros 25% consideram o desempenho de Jair Bolsonaro regular.

Já os governadores dos Estados tiveram desempenho mais próximo ao Ministério da Saúde, e superior ao do presidente do país. 58% avaliam as ações dos governadores como ótimas ou boas, 23% as consideram regulares, e 16% as veem como ruins ou péssimas.

Os prefeitos receberam avaliação ótima ou boa por 50% dos participantes, regular por 25%, e ruim ou péssima por 22%.

Os participantes são brasileiros que possuem celulares, e 16 anos ou mais de idade.