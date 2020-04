Uber vai assumir ciclofaixas de lazer de São Paulo

A empresa de transportes em veículos particulares Uber irá assumir a gestão e promoção das ciclofaixas de lazer da cidade de São Paulo. O termo de cooperação com a SMT (Secretaria Municipal de Transportes) foi publicado nesta semana no Diário Oficial do município.

A implementação das ciclofaixas de lazer, que ocorriam aos domingos e feriados, foi suspensa em agosto do ano passado por falta de patrocínio – o sistema era viabilizado pelo banco Bradesco. Desde então, a prefeitura tentou fazer contratações em caráter emergencial, mas não avançou por afirmar as empresas não se adequavam às exigências.

A licitação teve a Uber como única concorrente, em contrato de um ano com previsão de investimento de R$ 20 milhões. As datas e horários de implantação foram mantidos (domingos e feriados, das 7h às 16h) e a empresa irá gerir 117 quilômetros de ciclofaixas.

Por causa da pandemia de coronavírus, porém, não há previsão para que as ciclofaixas de lazer voltem a operar na cidade de São Paulo. A prefeitura e a empresa devem aguardar o controle da disseminação da doença e o aval das agências de saúde para retomar o projeto.