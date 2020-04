SPTrans faz 3º ajuste na frota de ônibus para coibir lotações

Em nova tentativa de reduzir lotações em ônibus e terminais da cidade de São Paulo, a SPTrans colocou nesta quinta-feira (2) mais 30 veículos em circulação. Segundo a autarquia ligada à prefeitura, os coletivos vão atender oito linhas com maior demanda.

Assim, sobe para 231 o número de ônibus a mais colocados nas ruas desde terça-feira (31). No início desta semana, a frota do transporte público da capital foi reduzida para apenas 40% do total – cerca de 5,4 mil dos 13,6 mil ônibus em circulação.

Veja também:

Polícia interdita fábrica clandestina de álcool gel falso na zona norte

Hospital de campanha no Pacaembu recebe doentes na segunda

Após reclamações, a SPTrans colocou mais 151 veículos nas ruas na terça, e outros 50 ônibus na quarta (1º). Ao menos metade deles são de linhas que atendem os terminais Cachoeirinha, Santo Amaro, Grajaú e Jardim Ângela.

O aumento nos primeiros dias pouco fez diferença aos passageiros, que seguiram relatando ônibus cheios e grandes esperas para embarques nos terminais da cidade. "A SPTrans monitora diariamente a operação dos ônibus e acompanha a movimentação dos passageiros para fazer os ajustes que forem necessários", diz site informativo.