Portaria do governo permite convocação de profissionais da saúde contra coronavírus

O Ministério da Saúde publica uma portaria que permite a convocação de profissionais de saúde de 14 categorias.

A ideia do governo é aumentar o número de funcionários no combate ao novo coronavírus no sistema público de saúde.

Segundo as autoridades, a convocação dos profissionais ficará a cargo dos Estados, por meio de um banco de informações, podendo suprir trabalhadores que estejam afastados por causa da Covid-19.

O programa foi intitulado "O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde", e também vai "proporcionar capacitação aos profissionais da área de saúde nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde".

Os conselhos profissionais serão responsáveis por enviar ao governo federal os dados dos trabalhadores, que farão o cadastro online.

As categorias citadas são: serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, técnicos em radiologia.