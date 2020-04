Pacaembu recebe doentes na segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo concluiu nesta quarta-feira a montagem do HM Camp (Hospital Municipal de Campanha), que funcionará no estádio do Pacaembu (zona oeste).

A expectativa é de que os pacientes contaminados pela covid-19 comecem a ser transferidos para o local a partir da próxima segunda-feira. A instalações foram entregues ao Instituto Social do Hospital Albert Einstein, que fará gestão do espaço e já está treinando os funcionários e equipando a unidade.

O hospital de campanha tem 200 leitos e receberá pacientes em casos considerados de baixa e média complexidade.